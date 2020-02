Empfehlung - Wichtiger Sieg für Kegelfreunde Nordhorn-Listrup II

Nordhorn In der Kegel-Verbandsliga haben die beiden Grafschafter Vertreter am Wochenende Siege eingefahren. Während die Zweitvertretung der Kegelfreunde Nordhorn-Listrup gegen den Tabellenzweiten TSV Germania Helmstedt den Zusatzpunkt den Gästen überlassen musste, setzte sich Union Lohne mit 3:0 gegen das Schlusslicht ASV Altenlingen durch. KF Nordhorn-Listrup II – TSV Germania Helmstedt 2:1 (46:32, 4601:4448). Den Kegelfreunden Nordhorn-Listrup II gelang gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten aus Helmstedt ein ganz souveräner Heimsieg. Zwar ergatterten die Gäste den Zusatzpunkt, dieser Punktgewinn jedoch war mehr ein Gastgeschenk der Nordhorner als dem eigenen Leistungsvermögen geschuldet. Der hoch eingeschätzte Anfangsblock der Hemstedter Kegler, deren klare Zielsetzung ein Sieg in Nordhorn gewesen war, wurde vom Anfangsblock der Kegelfreunde jedoch klar beherrscht. Marion Niehoff kegelte wie entfesselt und sicherte sich mit ihren sehr guten 818 Holz bereits frühzeitig die spätere Tagesbestleistung. Steffen Heese (733) hingegen konnte seine Heimschwäche immer noch nicht ablegen. Immerhin gingen die Grafschafter mit 47 Holz in Führung. Nun mussten sich die Hausherren dem stärksten Block der Gäste erwehren – und das gelang Gerold Koel (763) und Wilfried van Haaften (781) sehr gut, denn sie gewannen den Vergleich immerhin mit einem Holz Vorsprung. Während Tanja Lüttel (769) im Schlussblock ein Ergebnis nach Maß gelang, scheiterte Axel Wienholt (737) an der Vorgabe, das drittbeste Gästeresultat von 754 Holz zu überspielen, sonst wäre ein überraschender 3:0-Erfolg durchaus möglich gewesen. Mit diesem Heimsieg leisteten die Kegelfreunde dem VOK Osnabrück wertvolle Schützenhilfe im Kampf um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Außerdem dürften sich für die Nordhorner somit alle Abstiegssorgen erledigt haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wichtiger-sieg-fuer-kegelfreunde-nordhorn-listrup-ii-343848.html