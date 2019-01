Empfehlung - Weusmann und Siebert nächste Saison Trainer-Duo beim JLZ

Nordhorn Nico Weusmann wird ab der Saison 2019/2020 hauptverantwortlicher Trainer der U19-Mannschaft im Jugendleistungszentrum des SV Vorwärts. Der C-Lizenz Inhaber ist seit zehn Jahren im Fußball-Nachwuchsbereich tätig und betreut momentan die C-Junioren der JSG Gildehaus/SG Bad Bentheim. Zusätzlich ist er Co-Trainer der ersten Seniorenmannschaft in der Kreisliga und seit der Rückrunde Cheftrainer der Reserve des TuS Gildehaus. Weitere Erfahrungen sammelte er in der Fußballschule des Zweitligisten VfL Bochum, in der er drei Jahre tätig war. Für seine herausragende ehrenamtliche Arbeit wurde er im vergangenen Jahr vom DFB mit der Auszeichnung „Fußballheld“ geehrt. Frank Strootmann, Sportlicher Leiter der Nordhorner freut sich, einen jungen, aber dennoch erfahrenen Trainer gewonnen zu haben: „Wir erhalten einen super Trainer und starken Typen, der bei uns sicherlich auch für neue Impulse sorgen kann. Unser Ziel ist es, nicht nur junge Fußballer bestmöglich zu fördern, sondern eben auch Trainer-Talente. Da haben wir mit Nico eine ideale Lösung gefunden.“ Als Co-Trainer wird ihm Eugen Siebert zur Seite stehen, aktuell Spielertrainer beim SV Klausheide. „Eugen wird auch in der kommenden Spielzeit in Klausheide tätig sein“, erklärt Strootmann. Siebert war lange Spieler beim SV Vorwärts und gehörte zum Team, das den Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga schaffte. Weusmann und Siebert treten zur Spielzeit 2019/2020 die Nachfolge des Trainer-Duos Tim van der Kamp und Gerold Hoesmann an, das im Sommer bei Sparta Nordhorn die Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen wird. Zurzeit belegen ihre A-Junioren den ersten Platz in der Bezirksliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/weusmann-und-siebert-naechste-saison-trainer-duo-beim-jlz-278102.html