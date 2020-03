Empfehlung - Wetter bremst auch Lohner Fußballer aus

Lohne Die nasse Witterung und die daraus resultierenden schlechten Platzverhältnisse bremsen die Landesliga-Fußballer von Union Lohne aus. Das für Sonntag geplante Spiel gegen BV Essen wurde am Freitagnachmittag abgesagt. Trainer Andreas Hüsken war am Mittag noch davon ausgegangen, dass eine Entscheidung über die Austragung der Partie nicht vor Sonnabend fallen würde. Für die Lohner ist die Absage ungünstig, schließlich hat das Schlusslicht bislang erst 15 Partien absolvieren können. Durch die Absage bleibt die Zahl der Spiele nun konstant und die Union-Fußballer haben in zwölf Wochen noch 17 Spiele auf dem Zettel. Gut kam die Absage dagegen bei Blau-Weiß Lohne an. Weil die Essener an diesem Wochenende nun nicht im Einsatz sind und das Spiel der Lohner beim SV Holthausen/Biene ebenfalls abgesagt wurde, will der Spitzenreiter versuchen, seine Partie gegen Essen auf dieses Wochenende zu verlegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wetter-bremst-auch-lohner-fussballer-aus-346858.html