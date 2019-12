Empfehlung - Westhuis-Platje bleibt bis 2021 Trainer in Hoogstede

Hoogstede Norbert Westhuis-Platje wird auch in der Saison 2020/21 die Kreisliga-Fußballer des SV Hoogstede trainieren. Der Fußballvorstand des Niedergrafschafter Klubs verlängerte den Vertrag in dieser Woche um ein weiteres Jahr. Norbert Westhuis-Platje geht im Sommer bereits in seine vierte Saison als Trainer der ersten HSV-Mannschaft. Der Fußballvorstand um Mannes Engbers und Peter Bouwers ist mit der Arbeit ihres Coaches sehr zufrieden: „Seine ruhige und sachliche Art sowie seine Fachkompetenz zeichnen ihn aus“, betonen sie in einer Mitteilung. Im September 2017 hatte Westhuis-Platje die Mannschaft des SV Hoogstede übernommen, und gleich in seiner Premierensaison erreichte er sofort die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und den Aufstieg in die Kreisliga. In der vergangenen Saison gelang es der Mannschaft, als Aufsteiger die Klasse zu halten. Derzeit belegt die Mannschaft den elften Platz in der Kreisliga, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt bereits elf Punkte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/westhuis-platje-bleibt-bis-2021-trainer-in-hoogstede-334008.html