Empfehlung - Wessels ist sauer: SVB kassiert fünf Tore nach der Pause

Spelle Am fünften Spieltag haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Bad Bentheim ihre erste Saisonniederlage kassiert: Die Mannschaft von Trainer Jochen Wessels verlor am Freitagabend beim SC Spelle-Venhaus II mit 2:5 – und das nach einer verdienten 2:0-Führung zur Pause. „Die zweite Halbzeit war aber wirklich enttäuschend“, ärgerte sich Wessels, „leider sind einige meiner Spieler leistungsmäßig abgefallen.“ 20 Minuten haben die Bentheimer gebraucht im Flutlichtspiel, um die offensivstarken Speller in den Griff zu kriegen. Dann aber kontrollierten sie das Geschehen und kamen kurz vor der Halbzeitpause durch Mirco Husmann und Chris Schippers zu Toren. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wessels-ist-sauer-svb-kassiert-fuenf-tore-nach-der-pause-317280.html