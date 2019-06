Empfehlung - Werner Veldboer – eine Institution im Altherren-Fußball

Nordhorn In weit mehr als 1500 Partien im Altherren-Fußball war Werner Veldboer als Spieler, Trainer und Betreuer bislang involviert – und ein Ende ist für das Urgestein des VfL Weiße Elf nicht in Sicht. „Der Altherren-Fußball in unserem Verein ist so etwas wie mein Baby. 1. Alte Herren, 2. Alte Herren, Reisemannschaft – überall, wo ich in der Vergangenheit spielen konnte, war ich auch dabei“, sagt der 70-Jährige, der noch immer für die Reisemannschaft des Nordhorner Vereins die Schuhe schnürt. Jeden Mittwochabend wird trainiert und anschließend in gemütlicher Runde mit den Mitspielern geklönt. Darüber hinaus bestreiten die ältesten Fußballer des VfL Weiße Elf in regelmäßigen Abständen auch immer wieder Spiele gegen befreundete Teams.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/werner-veldboer-eine-institution-im-altherren-fussball-304375.html