Empfehlung - Werder-Talent Hammermeister hofft weiter auf Profi-Karriere

Schüttorf Laurens Hammermeister ist froh, wieder das Werder-Trikot tragen zu können. „Die letzten Monate waren wirklich nicht einfach. Aber jetzt bin ich wieder fit und will voll angreifen“, sagte der Jugendfußballer aus der Grafschaft, der wegen einer hartnäckigen Schambeinverletzung fast das komplette erste Jahr in der U19 der Bremer verpasst hatte. Beim Vorbereitungsauftakt stand für den 18-Jährigen am vergangenen Wochenende sogar ein „Heimspiel“ auf dem Programm: Im Sportpark des FC Schüttorf 09, in den neben seiner Familie auch zahlreiche Freunde und Weggefährten gekommen waren, traf Hammermeister mit dem SV Werder auf die U19 des 1. FC Köln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/werder-talent-hammermeister-hofft-weiter-auf-profi-karriere-310432.html