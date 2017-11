Empfehlung - Werbedrehs und Härtetests: Löw bittet zum Jahresausklang

dpaBerlin. Lässig lehnt Mats Hummels an einem Betonpfeiler. Seine Hände verschwinden halb in den Hosentaschen, die Mimik verdeutlicht absolute Entschlossenheit. Beim Foto-Shooting im Tiefgaragen-Ambiente sind aber nicht der Innenverteidiger oder seine Teamkollegen Mesut Özil, Thomas Müller und Toni Kroos der Blickfang, sondern das von den Weltmeistern getragene neue Nationaltrikot. Im 90er-Retro-Look mit neuem grau-weißen Touch soll im kommenden Sommer der historische fünfte WM-Coup in Russland gelingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/werbedrehs-und-haertetests-loew-bittet-zum-jahresausklang-213636.html