Empfehlung - Wer bejubelt am Ende den Derbysieg?

Emlichheim/Wietmarschen Nach einjähriger Pause geht in der 3. Volleyball-Liga wieder ein Grafschafter Derby über die Bühne. Am Sonnabend empfängt die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim den SV Wietmarschen. Der Anpfiff erfolgt 18 Uhr. Das ist die neue Heimspielzeit der Emlichheimerinnen in der dritthöchsten Spielklasse, wenn die Vechtetalhalle am Nachmittag nicht durch mehrere Punktspiele belegt ist. Beide Seiten freuen sich auf den Vergleich, der in der Vergangenheit auch regelmäßig für gut besuchte Zuschauerränge gesorgt hat. „Ich denke, dass uns auch diesmal wieder Fans begleiten werden“, sagt SWV-Trainer Matthias Haarmann angesichts der nur knapp 30 Kilometer, die zwischen beiden Orten liegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wer-bejubelt-am-ende-den-derbysieg-320982.html