Empfehlung - Wenn es um mehr als nur Medaillen geht

Nordhorn So langsam wird es ernst für den Nordhorner Thorsten Boomhuis und einige seiner Mitstreiter, die in der kommenden Woche nach New York aufbrechen, wo vom 11. bis 13. Oktober im Westchester Table Tennis Centre in Pleasantville die erste Weltmeisterschaft für Parkinson-Erkrankte ausgetragen wird. Boomhuis hat das Fieber bereits gepackt, zumal es bei dieser außergewöhnlichen Veranstaltung um mehr als nur WM-Medaillen geht. „Ein ganz wichtiger Aspekt ist, Tischtennis als Teil der physikalischen Therapie bei Parkinson bekannter zu machen“, sagt der Nordhorner und fügt voller Überzeugung hinzu: „Tischtennis ist ein idealer Sport für Parkinson-Erkrankte: Es trainiert die Reaktion, die Motorik und die Koordination.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wenn-es-um-mehr-als-nur-medaillen-geht-322097.html