Empfehlung - Wenn der Asa mit dem Peter dribbelt

Neuenhaus Flüchtlingskind, Gute-Laune-Mensch, Stiftungsgründer, Vize-Weltmeister, WM-Dritter, zweimaliger DFB-Pokalsieger, viermaliger deutscher Vize-Meister – das Leben des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Gerald Asamoah bietet eine Menge Gesprächsstoff. Viele Themen kamen auf den Tisch, als der 41-Jährige am Montag in Neuenhaus mit ARD-Mann Peter Großmann über das gemeinsame Buchprojekt „Dieser Weg wird kein leichter sein… – mein Leben und ich“ plauderte. Knapp zwei Stunden dribbelten der Asa und der Peter verbal durch das Leben des Ex-Nationalspielers – ein Schalker und ein Dortmunder, eine Zecke und ein Königsblauer. Wertschätzung lag in der Luft, doch natürlich gab es so manche Frotzelei. Irgendwie nach dem Motto: Ihr beim Pottrivalen seid doch alle blöd, aber respektieren tue ich euch trotzdem!(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wenn-der-asa-mit-dem-peter-dribbelt-326419.html