Empfehlung - Weltranglisten-Erste Barty verliert Achtelfinale

dpaLondon Ihre drei Partien zuvor hatte die 23-jährige Australierin problemlos gewonnen und nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel in Paris in der Vorbereitung auf das Rasenturnier im Südwesten Londons auch den Turniersieg in Birmingham geholt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/weltranglisten-erste-barty-verliert-wimbledon-achtelfinale-306674.html