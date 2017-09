Empfehlung - Weltmeister kontra Pöbel-Fans: „Ganz schlimm“

dpaPrag. Zu einer starken Teamleistung liefen die deutschen Weltmeister erst nach ihrem glücklichen Sieg in Prag auf. Matchwinner Mats Hummels und Co. verweigerten nach dem 2:1 (1:0) gegen Tschechien in der Eden Arena den sonst obligatorischen Gang zu den mitgereisten deutschen Anhängern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/weltmeister-kontra-poebel-fans-ganz-schlimm-206043.html