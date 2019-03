Empfehlung - Weltmeister Hernández wechselt von Atlético zum FC Bayern

dpaMünchen Wie der deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, bekommt der Franzose bei den Münchnern einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. An Atlético Madrid zahlen die Bayern die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro.