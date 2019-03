„Weltklasse“: Draisaitls NHL-Rekordjagd zum Superstar

Dirk Nowitzkis Karriere in der NBA geht zu Ende, die von Leon Draisaitl in der NHL nimmt an Fahrt auf. Längst gehört der deutsche Nationalstürmer zu den besten Eishockey-Spielern der Welt. Was dem jungen aktuell zweitbesten NHL-Torschützen noch fehlt, ist ein Titel.