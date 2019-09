Empfehlung - Weitere 100 Millionen für Hertha BSC noch in dieser Saison

dpaBerlin „Zeitnah bedeutet für mich hier in der laufende Saison. Auch das laufende Jahr würde ich nicht ausschließen“, sagte Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. In den nächsten Spielzeiten soll beim Berliner Fußball-Bundesligisten verstärkt in den Kader investiert werden, um den Abstand zu den deutschen Spitzenclubs zu verkürzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/weitere-100-millionen-fuer-hertha-bsc-noch-in-dieser-saison-319607.html