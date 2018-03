Empfehlung - Weiße Elf: Mehr Hoffnung auf Erfolg durch vier Rückkehrer

db Nordhorn. Wieder ein Mittwochsspiel, wieder eine Auswärtsaufgabe: Eine Woche nach dem Auftritt in Schüttorf muss der VfL Weiße Elf aus Nordhorn in der Fußball-Bezirksliga heute um 20 Uhr beim VfL Herzlake ran. In der Obergrafschaft verlor das Team von Spielertrainer Dennis Brode mit 0:5 – aber die VfL-Hoffnung auf ein deutlich besseres Resultat ist mit der Rückkehr von vier wichtigen Spielern verbunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/weisse-elf-mehr-hoffnung-auf-erfolg-durch-vier-rueckkehrer-230551.html