Empfehlung - Wegkamp vor Meppen-Spiel: Ich hab‘ alle Kaderkarten genommen

Aalen . Gerrit Wegkamp stammt aus Suddendorf, lebt aber seit 2015 in Schwaben und spielt als Profifußballer für den VfR Aalen in der 3. Liga. Rechtzeitig zum Auswärtsspiel am Sonntag beim SV Meppen ist der Stürmer von einer Muskelverletzung genesen. Für ihn sind die Duelle in Meppen, aber auch in Lotte, Osnabrück und Münster fast so etwas wie Heimspiele. Mit dem 24-Jährigen sprach GN-Redakteur Holger Wilkens.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wegkamp-vor-meppen-spiel-ich-hab-alle-kaderkarten-genommen-206809.html