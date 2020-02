Empfehlung - Weber vs. Lindberg: HSG-Spiel in Berlin mit spezieller Note

Nordhorn Als abgeschlagener Tabellenletzter der Handball-Bundesliga ist die HSG Nordhorn-Lingen (2:46 Punkte) nur eine Randnotiz dieser Saison. Da ist es erfreulich, wenn zumindest ein Spieler des Aufsteigers die Chance hat, mal im Zentrum des Geschehens dabei zu sein. Rechtsaußen Robert Weber zählt zu den nominierten Akteuren für das All Star Team der Liga, das am 16. Mai in Hannover gegen die Nationalmannschaft antritt. Mit bislang 143 Toren ist der Österreicher erfolgreichster HSG-Werfer und die Nummer vier der aktuellen Torschützenliste. Allerdings ist Weber bei der Abstimmung auf der Internetseite der HBL (https://www.liquimoly-hbl.de/de/events/all-star-game/all-star-wahl/) einem harten Konkurrenzkampf ausgesetzt. Bei zwei Spielern, die pro Position ausgewählt werden, sind nicht nur Niclas Ekberg und Lasse Svan von den Titelaspiranten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt veritable Mitbewerber. Mit Hans Lindberg gehört auch der mit 178 Toren zweitbeste Bundesliga-Torjäger zu den sechs Nominierten für den rechten Flügel. Und so bekommt das Gastspiel der HSG am Donnerstag bei den Füchsen Berlin eine interessante Note, wenn Weber und der dänische Nationalspieler im direkten Vergleich in der Max Schmeling Halle (Anwurf 19 Uhr, live bei Sky) zu sehen sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/weber-vs-lindberg-hsg-spiel-in-berlin-mit-spezieller-note-345716.html