Empfehlung - 1:5 – SV Wietmarschen verpasst nachträglichen Aufstieg klar

Wietmarschen Hängende Köpfe statt Freudentänze, große Enttäuschung statt der erhofften Sektdusche: Durch eine deutliche 1:5 (1:1)-Niederlage im Heimspiel der Relegationsrunde gegen die SG Freren hat der SV Wietmarschen am Mittwochabend den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga verpasst. Stattdessen konnten die Gäste aus dem Emsland jubeln, die sich am Ende in den Duellen gegen Wietmarschen und dem VfL Emslage auf Grund des besseren Torverhältnisses durchsetzten. „Es hat nicht sollen sein“, ärgerte sich Wietmarschens Trainer Marco Plickert nach einem ernüchternden Auftritt vor gut 1300 Zuschauern im heimischen Stadion, „Freren war einfach besser, vor allem in der zweiten Halbzeit.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-239424.html