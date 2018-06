Empfehlung - Relegation: SV Wietmarschen reicht sogar knappe Niederlage

Freren Den Fußballern des SV Wietmarschen reicht am Mittwoch in ihrem zweiten Spiel der Bezirksliga-Relegation daheim gegen die SG Freren (19.30 Uhr) auch eine Niederlage mit einem Tor Unterschied, um die Aufstiegsrunde zu gewinnen und nächste Saison in der Bezirksliga zu spielen. Nach einem fulminanten 4:3 (2:2)-Erfolg des VfL Emslage im Duell der beiden emsländischen Vertreter bei der SG Freren führen die Wietmarscher die Tabelle weiter an. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-239031.html