Empfehlung - Schweinsteiger trifft bei Chicagos Remis gegen New England

dpaChicago. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es der 33-jährige Schweinsteiger, der mit seinem zweiten Saisontreffer die Gastgeber in der 63. Minute in Führung brachte. Nach einem eklatanten Torwart-Fehler von Fire-Schlussmann Richard Sánchez, der einen abgefälschten Ball im eigenen Strafraum nicht festhalten konnte, erzielte New Englands Teal Bunbury (82. Minute) den Ausgleich. Schweinsteiger spielte vor 14 415 Zuschauern durch. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-239001.html