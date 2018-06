Österreicher Thiem gegen Nadal im French-Open-Finale

Dominic Thiem hat es im dritten Anlauf in Paris in sein erstes Grand-Slam-Endspiel geschafft. Dort kommt es am Sonntag zum Duell mit Seriensieger Rafael Nadal. Der erst zweite Österreicher in einem ganz großen Finale hat schon gezeigt, wie man Nadal schlagen kann.