Empfehlung - U 14 des SC Union startet bei Deutscher Meisterschaft

Emlichheim Als vierte und letzte Mannschaft des SC Union Emlichheim tritt an diesem Wochenende der U14-Nachwuchs bei der deutschen Meisterschaft an. Die Titelkämpfe in der jüngsten Altersklasse, in der nationale Meisterschaften ausgetragen werden, geht beim SV Blau-Weiß Brandenburg über die Bühne. Nach dem starken Abschneiden bei den bisherigen Meisterschaften, bei denen die Emlichheimerinnen sich bei der U 16 (deutscher Meister), U 18 (DM-Fünfter) und (U 20 deutscher Vizemeister) weit vorne platzierten, will auch die U14 eine gute Rolle spielen. „Unser Ziel ist es, das Viertelfinale zu erreichen und unter die besten Acht zu kommen“, sagt Trainer Michael Lehmann (Foto), der auf der Bank Unterstützung von Dietlinde Kuipers und Inga Nyman erhält. Mit Nina Hermann, Svenja Jung und Anouk Wemmenhove sind auch drei Spielerinnen mit dabei, die auch schon zum Aufgebot der erfolgreichen U 16 gehörten. Außerdem werden Elina Hansmann, Josine Helweg, Sharon Langius, Alisa Schoemaker und Leonie Reefmann für den SCU antreten. Die Konkurrenz in der Altersklasse ist jedoch stark. In ihrer Gruppe treffen die Emlichheimerinnen, die sich hinter Raspo Lathen als nordwestdeutscher Vizemeister für die DM qualifizierten, auf mit dem Schweriner SC und dem Dresdner SSV auf die Regionalmeister aus dem Norden und Osten. Außerdem ist mit dem TV Brötzingen der Vizemeister aus dem Süden mit dabei. Live-Bilder aus Brandenburg gibt es am Wochenende im Internet unter der Adresse www.sportdeutschland.tv.his/Foto: Rump(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-238837.html