Empfehlung - Peter Frericks: „Ein Aushängeschild für unseren Verein“

Nordhorn. Für Anna-Lena Grönefeld (WTA Doppel Rang 16) sind die French Open in Paris früher beendet als erhofft. Dem K.o. im Doppel in Runde zwei folgte das Aus in der Mixed-Konkurrenz im Halbfinale am Mittwoch. „Natürlich ist es immer ärgerlich zu verlieren, aber es war ein gutes Match und wir haben uns nichts vorzuwerfen“, resümierte die Nordhornerin nach der knappen 6:4, 5:7, 8:10 Niederlage gegen Latisha Chan und Ivan Dodig. Mit Robert Farah hätte sie gern wieder das Finale erreicht. „Es ist immer etwas Besonderes“, blickt Grönefeld zurück. Im vergangenen Jahr hatten der Kolumbianer und sie im Finale von Paris das Nachsehen; für Grönefeld war es bereits die dritte Finalteilnahme bei einem Grand Slam Turnier, allerdings die erste Niederlage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-238836.html