Empfehlung - Darüber wird auch geredet im F1-Fahrerlager in Montréal

dpaMontréal. PEINLICHE VERWECHSELUNG VON FERRARI: „Wir sind bereit für Montreal!“ - mit einem kurzen Video wollte die Scuderia via Twitter ihre Fans auf den Grand Prix in Kanada einstimmen. Das Ganze hatte nur einen kleinen Fehler: Ein Kamerazoom zeigte nicht die Ostküsten- Metropole, sondern das über 500 Kilometer westlich gelegene Toronto - wie unter anderem am berühmten Turm CN Tower leicht zu erkennen war. Der Spott für Ferrari folgte sofort, die Entschuldigung des Teams mit der notwendigen Korrektur auch. „Ihr habt es sofort entdeckt! Sorry Leute, wir haben das falsche Video gepostet, hier ist das richtige“, schrieb der Rennstall von Sebastian Vettel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-238761.html