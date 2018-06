Empfehlung - Schäfers und Groene siegen bei den Einspännern

Hoogstede Im Rahmen eines Fahrertages bei der Hoogsteder Fahr- und Reitsportgemeinschaft (FRG) ermittelten die Gespannfahrer am vergangenen Wochenende ihre Kreismeister. In Wettbewerben der Kategorie E für Ein- und Zweispänner starteten neben den Grafschafter Fahrern auch die Fahrerinnen und Fahrer aus den Kreisreiterverbänden Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling. Nach den Dressur- und Hindernisfahrten sahen die Zuschauer zum Abschluss der Wettbewerbe rasante Geländefahrten. Insbesondere die sehr schöne Wasserdurchfahrt zog das Publikum in den Bann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-238744.html