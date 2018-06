Empfehlung - Grönefeld/Farah verpassen in Paris Mixed-Finale nur knapp

Paris Schade, Anna-Lena Grönefeld wird nicht als frisch gekürte Grand-Slam-Siegerin nach Nordhorn zurückkehren, wenn sie am Sonnabend mit Nicolas Kiefer den Tag der offenen Tür bei ihrem Heimatverein TV Sparta 87 bereichert (13 Uhr, Schulstraße). Bei den French Open in Paris schied die 33-Jährige am Mittwoch im Mixed-Halbfinale aus; mit Robert Farah unterlag sie nach einem wahren Tennis-Krimi gegen Latischa Chan (Taiwan) und Ivan Dodig (Kroatien) äußerst knapp mit 8:10 im Matchtiebreak. Den ersten Satz hatten die Deutsche und der Kolumbianer, die an Position acht gesetzt waren, mit 6:4 gewonnen. Im zweiten Durchgang hatte dann das an Nummer zwei geführte Duo Chan und Dodig mit 7:5 die Nase vorn und glich zum 1:1 nach Sätzen aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-238614.html