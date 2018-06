Empfehlung - SV Wietmarschen mit Traumstart in Bezirksliga-Relegation

Fullen „Überragend, überragend!“, jubelte Marco Plickert, Trainer des SV Wietmarschen. „Wir wussten, dass wir hier nicht verlieren durften, aber so ist es noch viel besser“, strahlte er nach dem 2:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft beim VfL Emslage. In der Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga hat der SVW nun die besten Karten – dank eines frühen und eines späten Treffers und eines bestens aufgelegten Torhüters Thomas Stegemann. „Er hat uns den Sieg heute festgehalten“, sagte Plickert und seine Spieler sahen das genauso, denn nach dem Abpfiff bedankten sie sich überschwänglich beim Keeper für dessen starke Paraden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-238536.html