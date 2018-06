Empfehlung - Lukas Kües hat beim Citylauf in Schüttorf die Nase vorn

Schüttorf Eine Klasse für sich waren bei der 10. Auflage des Schüttorfer OLB-Citylaufs die Leichtathletik-Asse des LC Nordhorn. Beim Schüler-Cup der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren über 2,5 Kilometer sicherte sich Lukas Kües mit einer Zeit von 9:06 Minuten den Sieg. Damit stand der LCN-Athlet nach 2014 und 2016 zum dritten Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen vor dem historischen Rathaus in Schüttorf. Seine Konstanz machen auch sechs Podiumsplätze in Folge seit dem Jahr 2013 deutlich. Hinter Kües erreichte mit Vereinskameradin Elisabeth Schöffel bereits das erste Mädchen das Ziel. Mit 10:22 Minuten siegte Elisabeth Schöffel in der Mädchenkonkurrenz ungefährdet. Dicht auf den Fersen war ihr aber ihr jüngerer Bruder Daniel, der mit einer Zeit von 10:32 Minuten zahlreiche ältere Läufer hinter sich ließ und sich als schnellster U10-Starter den zweiten Platz in der Gesamtwertung bei den Jungen sicherte. Dahinter holte sich Tim Wanning vom FC Schüttorf 09 den dritten Platz und den Sieg in der Altersklasse U14.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-238523.html