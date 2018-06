Empfehlung - SV Grenzland Meister mit sieben Punkten Vorsprung

Laarwald Die Fußballerinnen des SV Grenzland Laarwald haben das letzte Saisonspiel bei Heidekraut Andervenne II mit 5:4 (3:2) gewonnen. Den Titel in der Bezirksliga hatte das Team von Trainer Jürgen Gosink bereits sicher und wurde am Ende mit sieben Punkten Vorsprung souverän Meister. Indes muss Union Lohne nach einer 2:5 (2:2)-Heimniederlage gegen die SG Spelle-Venhaus/V. als Tabellenvorletzter zurück in die Kreisliga. Auch der SV Wietmarschen verlor sein letztes Saisonspiel, konnte trotz der 3:6 (3:3)-Niederlage bei Rot-Weiß Damme aber in einem spannenden Abstiegskampf aufatmen und schaffte als Tabellenneunter so gerade noch den Klassenerhalt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/web-artikel-238510.html