Waspo-Schwimmer in Norwegen auf Erfolgskurs

Bergen Fünf Masters-Schwimmer des Waspo Nordhorn haben erfolgreich an der norwegischen Meisterschaft in Bergen teilgenommen. Sie konnten acht Meistertitel und zwei Vizetitel mit nach Hause nehmen. Und das alles in einer besonderen Atmosphäre. „God stemning“ (norwegisch für gute Stimmung) – dieses Motto prägte die Titelkämpfe in der Ado-Arena in Bergen. Die Halle ist dem verstorbenen norwegischen Weltmeister Alexander Dale Oen gewidmet und gilt als beste Schwimmhalle in Norwegen. Beflügelt von diesen Voraussetzungen, bestiegen alle fünf Wasporaner mindestens einmal das Podest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/waspo-schwimmer-in-norwegen-auf-erfolgskurs-287403.html