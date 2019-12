Empfehlung - Waspo-Schwimmer Felix Morshuis holt sich zwei Landestitel

Nordhorn Fünf Medaillen haben die Schwimmer des Waspo Nordhorn von der Landesmeisterschaft in Hannover auf der kurzen Bahn mit nach Hause gebracht. Besonders Felix Morshuis aus dem Jahrgang 2003 überraschte. Insgesamt zeigte sich die Mannschaft von einer anstrengenden Wettkampfserie gezeichnet, was sich auch in einigen Zeiten widerspiegelte.