Empfehlung - Waspo-Frauen schwimmen auf Platz zwei

Twist Nachdem die Männer des Waspo Nordhorn sich den Verbleib in der Landesliga gesichert haben, waren die Schwimmerinnen des Vereins in der Bezirksliga an der Reihe. Beim Wettkampf in Twist sammelten die Nordhornerinnen 14.256 Punkte und belegten damit am Endes des Tages den zweiten Platz. Ungewöhnlich: In diesem Jahr wurden aufgrund der Anzahl der gemeldeten Teams zwei Wettkämpfe in der Bezirksliga ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/waspo-frauen-schwimmen-auf-platz-zwei-345646.html