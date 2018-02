Empfehlung - Waspo-Frauen schwimmen auf Platz eins in der Bezirksliga

gn Osnabrück. Nach dem für die Waspo-Männer so erfolgreichen Teamwettkampf auf Landesebene haben auch die Frauen des Wassersportvereins einen Titel gewonnen: Die Nordhornerinnen setzten sich in Osnabrück in der Bezirksliga der deutschen Mannschafts-Meisterschaft (DMS) durch. Mit 11.515 Punkten belegen sie im Vergleich aller Bezirke den dritten Platz. Die zweite Männer-Mannschaft des Waspo wurde in ihrer Konkurrenz mit 10.223 Punkten wie erwartet Vize-Bezirksmeister.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/waspo-frauen-schwimmen-auf-platz-eins-in-der-bezirksliga-226639.html