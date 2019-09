Empfehlung - Warten auf den Altig-Nachfolger

dpaHarrogate Nur mit Außenseiter-Chancen geht die deutsche Mannschaft bei der Rad-WM in Yorkshire am Sonntag in das Straßenrennen. Sollte es zu einem Massensprint kommen, wäre Pascal Ackermann ein Siegkandidat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/warten-auf-den-altig-nachfolger-321148.html