Warholm verbessert Europarekord über 400 Meter Hürden

dpaLondon Gut fünf Wochen nach seiner Gala in Oslo gewann der Welt- und Europameister das Rennen in glänzenden 47,12 Sekunden. Damit blieb der 23-Jährige 21 Hundertstelsekunden unter der Bestmarke, die er am 13. Juni bei den Bislett Games in der norwegischen Hauptstadt aufgestellt hatte. Der zweitplatzierte Türke Yasmani Copello (48,93) hatte in London fast zwei Sekunden Rückstand auf Warholm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/warholm-verbessert-europarekord-ueber-400-meter-huerden-308802.html