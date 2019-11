Empfehlung - Walking Football: Turnierpremiere beim FC Schüttorf

Schüttorf Eine gelungene Turnierpremiere hat am Sonnabend die neue Senioren-Sportart Walking Football im Sportpark des FC Schüttorf 09 gefeiert. Auf dem Hauptplatz an der Salzbergener Straße sorgten sechs Mannschaften für eine internationale Atmosphäre. Denn mit je zwei Teams vom FC Twente Enschede und Heracles Almeo waren die Gäste aus den Niederlanden in der Überzahl. Jenseits der Grenze hat der „Spazierfußball“ auch schon eine längere Tradition. Auf Grafschafter Seite sind die Senioren-Fußballer des FC 09 seit diesem Jahr die Pioniere. Wie schnell sich die besondere Fußball-Form bei dem Obergrafschafter Verein etabliert hat, sorgt selbst bei den Verantwortlichen für eine positive Überraschung. Die Zahl der Akteure wächst stetig. Viele davon haben bereits in der Jugend, im Männer- und im Altherren-Bereich die Fußballschuhe für den FC 09 geschnürt. Jetzt nutzen sie die Möglichkeit, wieder gemeinsam gegen den Ball zu treten. „Das macht echt viel Spaß“, sagt Uwe Weinberg, der als U50-Akteur eigentlich noch zu jung für die Senioren-Variante ist. Bei der Turnierpremiere einigten sich die Teams aber unbürokratisch darauf, dass alle mitspielen konnten, die Spaß an der Sache haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/walking-football-turnierpremiere-beim-fc-schuettorf-327770.html