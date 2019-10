Empfehlung - Walking Football: Turnierpremiere am 2. November beim FC 09

Schüttorf Beim FC Schüttorf 09 hat sich Walking Football binnen weniger Monate etabliert; um die 30 Spieler umfasst die Gruppe, die sich regelmäßig zum „Spazierfußball“ trifft und donnerstags ab 18.30 Uhr im Sportpark trainiert. Am Sonnabend, 2. November, richtet der Verein sein erstes Turnier aus. Und da sollen ab 14 Uhr auf dem Hauptplatz nicht nur je zwei Mannschaften des Gastgebers sowie von Twente Enschede und Heracles Almelo teilnehmen, die den in den Niederlanden populären „Wandelend Voetbal“ auch jenseits der Grenze bekannt machen wollen. „Das Ziel des Turniers ist es, das Interesse bei anderen Vereinen im Kreis zu wecken“, sagt Hannes Kerkhoff, „wir möchten gerne in Zukunft kleinere Turniere ausrichten.“ Der Vorsitzende des FC 09 gehört zu denen, die vor einigen Monaten beim FC 09 Walking Football ins Rollen gebracht haben; der 68-Jährige ist dort einer der Ältesten, die regelmäßig bei Training und Turnieren dabei sind. „Es macht allen Teilnehmern einfach nur Spaß“, berichtet er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/walking-football-turnierpremiere-am-2-november-beim-fc-09-325626.html