Nordhorn Der Sportverein Waldsturm Frensdorf vertraut auch in der kommenden Saison seinem aktuellen Spielertrainer-Duo: Der Klub aus der 2. Fußball-Kreisklasse hat die Zusammenarbeit mit Oliver Schoormann und Philipp Geerties zunächst bis 2021 verlängert. Nach zuletzt zwei Aufstiegen in Folge kämpfen die Frensdorfer in der laufenden Spielzeit gegen den Abstieg. „Die Mannschaft, die Trainer und auch die Verantwortlichen des Vereins sind zuversichtlich, dass das Ziel Klassenverbleib realistisch und umsetzbar ist“, betont der Nordhorner Verein in einer Mitteilung. Und: „Die Stimmung im ganzen Team ist sehr positiv und alle freuen sich auf die bald beginnende Rückrunde.“ Am Sonntag, 8. März, spielt die Mannschaft um 14 Uhr beim Aufstiegskandidaten Rot-Weiß Lage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/waldsturm-setzt-weiter-auf-schoormanngeerties-342915.html