Empfehlung - Waldschule gewinnt den Nordhorner Grundschulcup

Nordhorn Der Volker-Friese-Cup, der Siegerpokal bei der Nordhorner Stadtmeisterschaft im Grundschulfußball, geht an den Vorjahresfinalisten von der Waldschule. Nach einem hoch spannenden und ausgeglichenen Finale, das in einem Neunmeterschießen gipfelte, siegten die Nachwuchsfußballer gegen die Marienschule. Demian Schmidt verwandelte am Ende unhaltbar zum 3:1-Sieg für den neuen Nordhorner Stadtmeister. Dritter wurde die Stadtflurschule – ebenfalls nach Neunmeterschießen über den Titelverteidiger von der Grundschule Blumensiedlung. Den nächsten Pokalplatz sicherte sich das Team vom Roggenkamp vor der Grundschule Südblanke, die sich als Schlusslicht des vergangenen Jahres eindrucksvoll zurückmeldete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/waldschule-gewinnt-den-nordhorner-grundschulcup-239992.html