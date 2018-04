Empfehlung - Waldlauf: Lukas Kües ist so schnell wie niemand zuvor

Bad Bentheim. Schnell über Stock und Stein ging es am vergangenen Sonnabend wieder für die Teilnehmer an den Schülerläufen bei der 16. Auflage des Bentheimer Waldlaufs. Die schnellsten über die Strecke von 1,9 Kilometern waren dabei zwei Leichtathleten des LC Nordhorn, die in der Grafschafter Nachwuchslaufszene bereits seit Jahren vorne dabei sind. Dem Lauf der Mädchen drückte Rieke Emmrich mit einer Zeit von 7:06 Minuten ihren Stempel auf, bei den Jungen hatte Lukas Kües die Nase vorn. Kües war dabei sogar so schnell unterwegs, wie noch kein Läufer vor ihm. Mit einer Zeit von 6:46 Minuten verbesserte er den alten Streckenrekord des Gildehausers Florian Pehrs.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/waldlauf-lukas-kuees-ist-so-schnell-wie-niemand-zuvor-232059.html