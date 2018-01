Empfehlung - Walace will beim HSV bleiben - Todt: Streitpunkte ausgeräumt

dpaHamburg. Wie Hamburger Zeitungen berichteten, ist der Brasilianer für Trainer Bernd Hollerbach ein Kandidat für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig. „Walace will sich bei uns voll reinhauen, möchte hier bleiben. Wir sind sehr froh über seine Entscheidung“, sagte Sportchef Jens Todt. „Wir haben alles, was zwischen uns stand, ausgeräumt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/walace-will-beim-hsv-bleiben-todt-streitpunkte-ausgeraeumt-223052.html