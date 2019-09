Empfehlung - Wagner: Europapokal in dieser Saison „überhaupt kein Thema“

dpaMainz Auf die Frage nach einer Rückkehr in den Europapokal antwortete Wagner der „Allgemeinen Zeitung“: „In dieser Saison ist das überhaupt kein Thema. Nichtsdestotrotz haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir in den nächsten drei Jahren - so lange laufen die Verträge in unserem Trainerteam - Schalke 04 ins internationale Geschäft zurückführen.“ Wagner trifft mit seinen Schalkern an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des fünften Bundesliga-Spieltags auf den FSV Mainz 05.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wagner-europapokal-in-dieser-saison-ueberhaupt-kein-thema-319639.html