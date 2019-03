Wachablösung durch den FC Bayern oder BVB-Reaktion?

Zehn Spieltage vor Saisonende ist der Dortmunder Vorsprung zu den Bayern auf zwei Törchen zusammengeschrumpft. So könnten die Münchner erstmals seit dem fünften Spieltag wieder am BVB vorbeiziehen. Beide Clubs stehen am Wochenende vor Heimspielen.