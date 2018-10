Empfehlung - Vorwärts will‘s im „Biener Busch“ mit Tempo richten

Nordhorn Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben am Reformationstag nicht frei. Das Team von Trainer Henning Schmidt ist am Mittwoch (14 Uhr) im „Biener Busch“ beim Nachbarn SV Holthausen-Biene gefordert. „Sie haben einen Riesenlauf“, ordnet der Vorwärts-Coach die Entwicklung der Emsländer unter dem befreundeten Trainer Wolfgang Schütte ein. Schmidt ist in Sachen Landesliga-Fußball in einem regen Austausch mit seinem Ex-Coach. „Das ist ein freundschaftliches Miteinander“, berichtet Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-wills-im-biener-busch-mit-tempo-richten-263411.html