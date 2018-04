Empfehlung - Vorwärts will wieder am Gegner vorbeiziehen

Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn müssen am Sonntag (15 Uhr) beim SV Bad Rothenfelde antreten – und können wie in der Vorwoche beim Sieg gegen den SV Holthausen/Biene durch einen Erfolg am Gegner vorbeiziehen. Und das ist dann auch das Ziel von Trainer Henning Schmidt und seiner Mannschaft. „Wir fahren dorthin, um zu punkten“, sagt der Coach, der einmal mehr allerdings nur über einen kleinen Kader verfügen kann. „Wir haben aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe“, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-will-wieder-am-gegner-vorbeiziehen-232451.html