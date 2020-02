Empfehlung - Vorwärts will Revanche für Hinspielniederlage

Nordhorn Vorwärts Nordhorn empfängt in der Handball-Landesliga der Frauen am Sonnabend (19.30 Uhr, Kreissportzentrum) den ASC Grün-Weiß 49 – der Spitzenreiter trifft auf ein Team, das nach holprigem Saisonstart richtig gut drauf ist. Der ASC hat sieben der zurückliegenden acht Partien gewonnen. „Sie haben einen guten Lauf", weiß Vorwärts-Trainer Andreas Schaffrinna, der im Derby erneut auf mehrere Spielerinnen verzichten muss. Im Vergleich zur Vorwoche, als der Spitzenreiter personell bedingt nicht bei der SG Neuenhaus/Uelsen angetreten ist, können die Nordhorner dieses Mal auf Unterstützung aus der 2. und 3. Mannschaft sowie der A-Jugend setzen. „Wir haben nicht die besten Voraussetzungen, sind aber motiviert und wollen die Hinspielniederlage gerne wettmachen", sagt Schaffrinna, dessen Team den ersten Vergleich mit 23:26 verloren hat. Gäste-Trainer Frans Engels sieht den Gegner individuell zwar besser besetzt, „wir haben aber trotzdem gute Chancen", sagt der Niederländer und verweist auf die mannschaftliche Geschlossenheit seiner Truppe, die am Sonnabend für das Spiel im Kreissportzentrum komplett ist. Auch Vorwärts-Coach Schaffrinna weiß um die Qualitäten der Gäste als Team und sagt daher: „Wir müssen Geduld haben und versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen." Mit Ruhe und Geduld spielen – das schreiben beide Trainer ihren Teams in den Aufgabenblock. „Ich hoffe, dass es ein interessantes Spiel wird", sagt Engels, der Vorwärts in der Favoritenrolle sieht. Zeitgleich zum Grafschafter Derby empfangen die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 in der Jahnhalle den Tabellennachbarn SFN Vechta II, zu dem sie den Abstand mit einem Sieg auf drei Zähler vergrößern können. Diese wäre wohl auch im Sinne des Kreisrivalen SpVgg. Brandlecht-Hestrup, der im Kampf um den Ligaverbleib mit Vechta konkurriert und am Sonnabend bereits um 15.30 Uhr den SV Höltinghausen empfängt. Von den Grafschafter Männer-Landesligisten ist am Wochenende nur die HSG Nordhorn II im Einsatz. Das Team von Trainer Dennis Bartels muss am Sonnabend (18 Uhr) beim Wilhelmshavener SSV antreten.