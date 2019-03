Empfehlung - Vorwärts will Firreler Erfolgsserie beenden

Nordhorn Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn sind an diesem Wochenende zu ungewohnter Zeit gefordert: Das Team von Trainer Henning Schmidt tritt am Sonnabend um 18 Uhr beim Tabellennachbarn Grün-Weiß Firrel an – und will sich dort möglichst als „Serienkiller“ betätigen. „Firrel hat zuletzt eine Riesenserie hingelegt und 13 Punkte aus fünf Spielen geholt. Das ist schon heftig. Wir wollen trotzdem drei Punkte mitnehmen“, sagt der Vorwärts-Trainer und sieht gerade die Erfolgssträhne des Gegners als zusätzliche Motivation für seine Mannschaft an. Firrel hat ebenso wie Vorwärts 25 Punkte auf dem Konto, verfügt aber über das bessere Torverhältnis und wird in der Tabelle daher einen Platz vor den Grafschaftern geführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-will-firreler-erfolgsserie-beenden-289392.html