Nordhorn. Vorwärts Nordhorn hat das Heimspiel am Freitagabend gegen den SV Bevern mit 1:2 (1:0) verloren. Nach dem Führungstreffer von David Heils in der zweiten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber eigentlich auf einem guten Weg. Der SV Bevern konterte aber mit einem Doppelschlag: Sascha Thale (57.) und Henning Groß-Macke (62.) stellten die Zeichen für die Gäste auf Sieg. „Schade, dass sich die Jungs nicht für eine gute erste Halbzeit belohnt haben“, sagte Vorwärts-Coach Henning Schmidt, der das Zustandekommen der Gegentore kritisierte. „Wir haben auf dem rechten Flügel drei Mal den Raum geöffnet, so konnte Bevern die Tore vorbereiten“, sagte der Nordhorner Trainer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-verliert-heimspiel-gegen-bevern-mit-12-205094.html